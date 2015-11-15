Бекхэм: «Наши сердца с народом Франции»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм подчеркнул, что понимает отказ Зинедина Зидана участвовать в благотворительном матче, который состоялся на «Олд Траффорд».

«Я понимаю, почему Зизу принял решение не играть.Он был очень вежлив и обещал приехать. Он друг и очень хороший человек, но произошедшее вчера воспринял очень тяжело.

От себя лично и от участников матча хочу выразить соболезнования людям, которые потеряли близких в Париже, наши сердца с народом Франции. У меня сохранились отличные воспоминания о Париже. Поддержка, которую я имел, была невероятной.Здесь всегда было особенное место», – сказал Бекхэм.