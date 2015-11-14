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    Агент Широкова: «Проблема не на поле, проблема в офисе»

    Агент полузащитника «Спартака» Романа Широкова Арсен Минасов прокомментировал ситуацию, которая сложилась в стане красно-белых. По его мнению, проблема клуба не в игроках.

    «Партнеры у Широкова далеко не слабые. Проблема не на поле, проблема в офисе», - написал Минасов на своей странице в Twitter.

    На вопрос о том, поддерживает ли футболист главного тренера команды, агент ответил, что Широков предан клубу.

    "Широков – игрок «Спартака». Роман за «Спартак», это я точно знаю".

    Источник: Twitter

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    14.11.2015 21:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1163

      ВасяК 15 ноября 2015, 16:15

      Че ещё бабла покдинуть???Да по моему это круто!!!

      -1
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      Рейтинг: +12

      19oleg73 14 ноября 2015, 21:53

      Ещё один любитель твиттера...

      -1
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