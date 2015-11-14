Агент Широкова: «Проблема не на поле, проблема в офисе»

Агент полузащитника «Спартака» Романа Широкова Арсен Минасов прокомментировал ситуацию, которая сложилась в стане красно-белых. По его мнению, проблема клуба не в игроках.

«Партнеры у Широкова далеко не слабые. Проблема не на поле, проблема в офисе», - написал Минасов на своей странице в Twitter.

На вопрос о том, поддерживает ли футболист главного тренера команды, агент ответил, что Широков предан клубу.

"Широков – игрок «Спартака». Роман за «Спартак», это я точно знаю".