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    На матч Россия - Португалия продано около 27 тысяч билетов

    Сегодня в Краснодаре пройдет товарищеский матч между сборными России и Португалии. После того, как россияне заняли второе место в отборочной группе на Чемпионат Европы, подопечные Слуцкого начинают свою подготовку к Евро-2016.

    На игру уже продано около 27 тысяч билетов, причем в день матча в кассах билет еще остаются. Встреча пройдет на стадионе "Кубань", который вмещает примерно 35 тысяч зрителей.

    Напомним, наш портал проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Источник: Р-Спорт

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    14.11.2015 11:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 14 ноября 2015, 14:01

      Вот это нормально. К матчу тридцатник будет !!!

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