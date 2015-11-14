На матч Россия - Португалия продано около 27 тысяч билетов

Сегодня в Краснодаре пройдет товарищеский матч между сборными России и Португалии. После того, как россияне заняли второе место в отборочной группе на Чемпионат Европы, подопечные Слуцкого начинают свою подготовку к Евро-2016.



На игру уже продано около 27 тысяч билетов, причем в день матча в кассах билет еще остаются. Встреча пройдет на стадионе "Кубань", который вмещает примерно 35 тысяч зрителей.

Напомним, наш портал проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.