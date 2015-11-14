Два взрыва около стадиона «Стад де Франс» совершили террористы-смертники

Совершенный у парижского стадиона «Стад де Франс» во время товарищеского матча между сборными Франции и Германии (2:0) теракт привел к гибели четырех человек. Об этом сообщил телеканал iTELE. По его данным, 11 человек получили тяжелые ранения и их жизнь находится в опасности. Еще не менее 14 человек получили менее тяжелые ранения.

Два взрыва совершили террористы-смертники, третий взрыв был совершен с помощью баллонов с газом, к которым были прикреплены пакеты с гвоздями.

Один из парижан, находившийся недалеко от места взрыва, был спасен его мобильным телефоном, лежавшем во внутреннем кармане пиджака – в нем застрял осколок.