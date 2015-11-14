Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Два взрыва около стадиона «Стад де Франс» совершили террористы-смертники

Два взрыва около стадиона «Стад де Франс» совершили террористы-смертники

14 ноября 2015, 06:01
6

Совершенный у парижского стадиона «Стад де Франс» во время товарищеского матча между сборными Франции и Германии (2:0) теракт привел к гибели четырех человек. Об этом сообщил телеканал iTELE. По его данным, 11 человек получили тяжелые ранения и их жизнь находится в опасности. Еще не менее 14 человек получили менее тяжелые ранения.

Два взрыва совершили террористы-смертники, третий взрыв был совершен с помощью баллонов с газом, к которым были прикреплены пакеты с гвоздями.

Один из парижан, находившийся недалеко от места взрыва, был спасен его мобильным телефоном, лежавшем во внутреннем кармане пиджака – в нем застрял осколок.

Источник: ТАСС
Товарищеские матчи Германия Франция
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
джон базелон
1447481283
"Теперь когда мы научились летать как птици и плавать под водой как рыбы,осталось научиться жить на Земле как люди."Шоу.
Ответить
Gazza
1447493175
Ждем новые карикатуры от Шарли...
Ответить
HardPony
1447498827
не жалко. ни капли. франции уже нет как страны. это колония черномазых и муслимов.
Ответить
Главные новости
Президентом ФИФА мог стать россиянин
18:34
ЭСК вынес вердикт по не назначенному в ворота «Спартака» пенальти в матче с «Ахматом»
18:09
9
РПЛ. «Балтика» на выезде легко обыграла «Крылья Советов» (2:0)
17:34
9
В Турции дали подробную информацию о Батракове в «Галатасарае»
17:20
3
Угальде назвал единственный клуб, о котором он думает
16:34
2
Соболев рассказал о ситуации с сыном
16:22
6
Даку поделился впечатлениями от первой тренировки «Спартака»
16:08
15
Аршавин ответил Овечкину, почему футбол – спорт номер один в России
15:55
2
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
15:42
5
Ротенберг определился с суммой, за которую «Локо» готов отпустить Батракова
15:00
12
Все новости
Все новости
ВидеоБлестящий сейв Сафонова в матче с «Манчестер Юнайтед»
19:10
Заявление «Реала» в связи со смертью отца Месси
18:59
Талалаев прокомментировал победу «Балтики» над «Крыльями Советов»
18:47
2
ФотоУ игрока «Вердера» сняли колеса с машины
17:59
3
Дзюба и Слуцкий прибыли на матч РПЛ
17:31
3
ВидеоОбзор матча «Крылья Советов» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
17:31
1
Попов заявил, что Fan ID нужен для предотвращения революции в России
17:13
3
Соболев отреагировал на покупку «Зенитом» еще одного нападающего
16:57
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Акрон»: 8 августа 2026
16:53
1
Смолов призвал вернуть пиво на российские стадионы
16:52
2
Соболев рассказал о ситуации с сыном
16:22
6
Даку поделился впечатлениями от первой тренировки «Спартака»
16:08
15
Аршавин ответил Овечкину, почему футбол – спорт номер один в России
15:55
2
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
15:42
5
Журавель рассказал, почему Слуцкий не вернется в Россию
15:27
5
Талалаев – о матче с «Крыльями»: «Всю неделю готовили прессинг под Чернова, а его раз – и нет в составе»
15:18
Ротенберг определился с суммой, за которую «Локо» готов отпустить Батракова
15:00
12
Глушаков оценил шансы «Спартака» на чемпионство в этом сезоне
14:48
3
Ферран Торрес согласовал контракт с «ПСЖ»
14:45
1
Дивеев назвал двух лучших иностранных форвардов в РПЛ
14:29
Фото«Арсенал» объявил о переходе игрока сборной Бразилии
14:10
В Аргентине сообщили о смерти отца Месси
13:51
1
Титов назвал фаворита матча «Спартак» – «Краснодар»
13:42
«Зенит» готов продать российского футболиста за 180 миллионов рублей
13:32
14
Сербский защитник «Спартака» Бабич высказался о переходе в клуб албанца Даку
13:25
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+