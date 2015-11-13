Джонс: «Фердинанд никогда не затыкался»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс поделился воспоминаниями о своем бывшем одноклубнике Рио Фердинанде.

«Было просто замечательно выступать на одной позициии с ним. У него есть одна черта, которую я помню лучше всего: он никогда не затыкался. Для молодого игрока, который только обучается всем нюансам игры на высшем уровне, невозможно придумать лучшего советника, чем Рио. Он всегда расскажет, как и где ты должен играть, чтобы принести команде максимум пользы», - говорит Джонс.