Анчелотти: «Я не говорил, что «Барселона» – лучший клуб в мире»

Бывший главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что журналисты Daily Mail неправильно процитировали его высказывание про «Барселону».

«Я не говорил, что «Барселона» – лучший клуб в мире. Я только сказал, что они являются самым сложным соперником для «Реала». Сильнейший клуб мира – «Реал», и я всегда говорил об этом», – написал Анчелотти на своей странице в Twitter.

Отметим, что журналист Мэтт Лоусон признал правоту итальянца, после чего Анчелотти поблагодарил его за интервью.