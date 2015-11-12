Слуцкий: «В России есть целая группа игроков, готовых играть в зарубежных чемпионатах»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий считает, что Алан Дзагоев, Олег Шатов и Александр Кокорин готовы играть в европейских чемпионатах.

«На мой взгляд, в России сейчас целая группа игроков, которые созрели для выступления в зарубежных чемпионатах. И мне как тренеру сборной было бы очень интересно, если бы Алан Дзагоев, Александр Кокорин, Олег Шатов играли в ведущих европейских чемпионатах. Почему этого не происходит? Мне сложно ответить на этот вопрос. Сейчас желание есть у всех вышеперечисленных игроков», – сказал Слуцкий.