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    Рейнгольд: «Футболисты «Спартака» - эскимо. Поставь на солнце – и они растают»

    Экс-спартаковец Валерий Рейнгольд считает, что в неудачах «Спартака» виноваты не тренеры, а игроки.

    «Связаны ли перепады в игре «Спартака» с ошибками тренерского штаба? Первое, «Спартак» – это команда мастеров. Здесь в футбол играть не учат. Ты приходишь готовым. И делаешь то, что требует тренер. Не делаешь, значит, ты – халявщик.

    У нас нет футболистов, соответствующих европейскому уровню, поэтому у нас никто не может играть в Европе. У нас нет индивидуально сильных футболистов. Нет игроков, которые своими усилиями решают исход игры.

    В «Спартаке» была тьма тренеров: Карпин, Якин, Лаудруп. Но футбол делают футболисты. Если у них нет скорости и мастерства, футболисты – эскимо. Поставь на солнце, и они растают. Нет у нас людей сравнимых с Черенковым, Гавриловым, Ярцевым и другими», – считает Рейнгольд.

    Источник: «Советский спорт»

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    12.11.2015 16:09
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 12 ноября 2015, 21:02

      Многоуважаемый Валерий Ренгольд,так четко и лаконично правильые
      мысли может илагать толькоВы.Но есть еще одна причина,почему российские футболисты не стремятся в Европу-всвязи с надуманным сфутбольной точки зрения лимитом они получают неадекватно много за свою""эскимосную"игру.

      1
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 12 ноября 2015, 20:46

      Поменяйте Аленичева и сделайте точечные дозакупки.

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Дима1960 12 ноября 2015, 21:11

      И будет абсолютно то же самое!

      2
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      Рейтинг: +29

      GorovoyKirill 12 ноября 2015, 20:42

      я бы сказал, это холодец какой-то

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5

      Гол Мбенге 12 ноября 2015, 16:25

      Привет пасоны ! Есть кто с чемпа ?

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +15

      FCSM-Forever 12 ноября 2015, 16:22

      Как это не прискорбно но полностью согласен!

      4
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      Рейтинг: +25

      st79self 12 ноября 2015, 16:17

      5 баллов,пусть прочитают футболисты спартака

      3
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