Дель Боске: «Английского футбола больше не существует»

Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске поделился своим мнением об английском футболе.

«Я думаю, что английского футбола больше не существует: уже нет настоящего английского стиля. В АПЛ все смешано, и прибытие игроков из других стран делает невозможным сохранение именно «английского футбола», – считает Дель Боске.

По мнению испанца, то же самое можно сказать и о других странах.

«Да, у английских клубов все еще есть кое-какие отличительные черты, однако в большинстве случаев трудно понять по игре, откуда та или иная команда. Чистота каждого национального стиля потеряна. Я не думаю, что между какими-то странами есть большая разница. Возможно, я что-то упускаю из вида, но даже сборная Англии похожа на команды с континента».

Смешение стилей испанец рассматривает как естественный и полезный процесс.

«Чтобы побеждать нужно быть собой, но невозможно жить в вакууме и смотреть только вовнутрь. Надо быть открытым и внедрять свежие идеи, которые появляются в других чемпионатах. Моду определяют те, кто выигрывает. Если побеждают немцы, то их игра лучше, а испанцам и французам нужно искать ответ. В английском футболе много хорошего, и он может быть самобытным, но это не значит, что можно перестать модернизироваться и совершенствоваться».