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  • Креативный продюсер «Матч ТВ»: «Показывать половину спортивного события – это нормально»

Креативный продюсер «Матч ТВ»: «Показывать половину спортивного события – это нормально»

10 ноября 2015, 15:21
12

Креативный продюсер «Матч ТВ» Наталья Билан рассказала о том, каким образом формируется сетка вещания телеканала.

«Как вместить все события в 24 часа вещания? Бесспорно, мы рискуем. Тем более что аудитория не вполне готова, допустим, к показу одного тайма футбольного матча, как в случае с игрой «Рубин» – «Ливерпуль». Хотя не думаю, что это сильно повлияло на показатели просмотра.

Публике придется мириться? Не понимаю. С чем мириться? Мы показали первый тайм по интернету и на канале «Футбол 1».

По поводу того, что неправильно показывать лишь половину спортивного события. А что надо было делать? Не показывать сборную страны по хоккею? Или вот бокс в Казани. Как бы вы поступили, если бы Поветкин наложился на «Лион» – «Зенит»? Это прямой эфир международных событий, их нельзя подвинуть по сетке. Так же как нельзя было предсказать буллиты в хоккейной игре «Динамо» – «Спартак», из-за чего пришлось задерживать футбол «Спартак»«Урал». Обожаю, когда все все знают о телевидении и спорте. Это нас и губит», – рассказала Билан.

Источник: «Советский спорт»
Россия Зенит Рубин Спартак Урал
Комментарии (12)
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Dzirt77
1447158922
Не можете показать весь матч отдайте трансляцию федеральному нтв.Я про лч и ле.А пол матча это бред!!!Ведь футбол это театр его надо смотреть от первой и до последней секунды
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Serjik78
1447162852
Показывать половину события - это огромная глупость, так всю охоту отобьете смотреть Ваш канал. Сделайте Матч-ТВ-2, 3 и т.д. и показывайте в полном объеме. Или сделайте функцию типа "картинка в картинке", хочу смотрю одно событие, хочу - другое.
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richi
1447162956
"Обожаю, когда все все знают о телевидении и спорте. Это нас и губит", – рассказала Билан." Ведь больше и добавить нечего.
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Кош
1447164080
объять необъятное
Ответить
Asbjorn
1447166538
Показывайте концовку
Ответить
андрей андреев
1447167279
l'
Ответить
BorisoW
1447170057
Так один раз ТинаТВ включал,прочитал программу и подумал,что это непонятное изобретение,фильмы,шоу,новости ни о чём.Ничем от России-2 не отличаеться...
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Lucianych
1447175865
Вас губит не то, что все всё знают, а непрофессионализм. Это ж надо было замахнуться на все виды спорта!
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Max-78
1447191445
Полный бред!!!!
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plusnindimon
1447191553
Чушь сивой кобылы
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