Креативный продюсер «Матч ТВ»: «Показывать половину спортивного события – это нормально»

Креативный продюсер «Матч ТВ» Наталья Билан рассказала о том, каким образом формируется сетка вещания телеканала.

«Как вместить все события в 24 часа вещания? Бесспорно, мы рискуем. Тем более что аудитория не вполне готова, допустим, к показу одного тайма футбольного матча, как в случае с игрой «Рубин» – «Ливерпуль». Хотя не думаю, что это сильно повлияло на показатели просмотра.

Публике придется мириться? Не понимаю. С чем мириться? Мы показали первый тайм по интернету и на канале «Футбол 1».

По поводу того, что неправильно показывать лишь половину спортивного события. А что надо было делать? Не показывать сборную страны по хоккею? Или вот бокс в Казани. Как бы вы поступили, если бы Поветкин наложился на «Лион» – «Зенит»? Это прямой эфир международных событий, их нельзя подвинуть по сетке. Так же как нельзя было предсказать буллиты в хоккейной игре «Динамо» – «Спартак», из-за чего пришлось задерживать футбол «Спартак» – «Урал». Обожаю, когда все все знают о телевидении и спорте. Это нас и губит», – рассказала Билан.