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  • Широков: «Если бы мы участвовали в отборе на ЧМ-2018, то могли бы и не попасть на турнир»

Широков: «Если бы мы участвовали в отборе на ЧМ-2018, то могли бы и не попасть на турнир»

9 ноября 2015, 21:10
9

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Широков рассказал о том, что для него значит чемпионат мира 2018 года, который должен пройти в России.

«Для меня это большая цель. Тот турнир, на который надо не просто попасть. Сейчас я капитан сборной России. Хотелось бы на домашнем чемпионате мира сыграть именно в таком качестве», – говорит Широков.

Футболист считает, что отсутствие необходимости играть в отборочных матчах к ЧМ-2018 является плюсом для сборной России.

«Конечно, плюс! Если бы мы участвовали в отборе, то могли бы и не попасть на чемпионат мира в России. Как говорят футбольные руководители, мы будем играть товарищеские матчи с сильными сборными, которые исповедуют разные стили. Так что, думаю, сумеем хорошо подготовиться».

Источник: Sports.ru
Россия Россия Спартак
Комментарии (9)
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Финт
1447094104
Патриот?
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ManUtd-Volgograd
1447095246
Ты клоун тебя выгонят из сборной после евро-16, играешь как инвалид!
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Томь вперёд
1447097686
Рома как всегда, в своем репертуаре, даже комментировать не хочется...
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FCTG095
1447105044
Ибанутое заявление!!!!!!! Он лишний раз доказывает что он дибил
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roman230582
1447127734
Зато правда
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Serjoga
1447127932
Зачем сборной такой капитан, который не верит в свою команду (могли и не попасть ЧМ)?
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