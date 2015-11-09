Широков: «Если бы мы участвовали в отборе на ЧМ-2018, то могли бы и не попасть на турнир»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Широков рассказал о том, что для него значит чемпионат мира 2018 года, который должен пройти в России.

«Для меня это большая цель. Тот турнир, на который надо не просто попасть. Сейчас я капитан сборной России. Хотелось бы на домашнем чемпионате мира сыграть именно в таком качестве», – говорит Широков.

Футболист считает, что отсутствие необходимости играть в отборочных матчах к ЧМ-2018 является плюсом для сборной России.

«Конечно, плюс! Если бы мы участвовали в отборе, то могли бы и не попасть на чемпионат мира в России. Как говорят футбольные руководители, мы будем играть товарищеские матчи с сильными сборными, которые исповедуют разные стили. Так что, думаю, сумеем хорошо подготовиться».