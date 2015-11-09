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    В «Брюгге» заинтересовались защитником «Кубани»

    Бразильский защитник «Кубани» Шандао в ближайшее время может сменить клубную прописку. Футболистом заинтересовались в «Брюгге». Размер трансфера составит около 3,5 миллионов евро. Известно, что ранее итальянский «Лацио» проявлял интерес к бразильцу.

    По данным сайта Transfermarkt трансферная стоимость 27-летнего футболиста составляет 5 миллионов евро. В текущем сезоне Шандао провел в составе «Кубани» 14 матчей, в которых отметился одним голом и заработал три предупреждения.

    Источник: Voetbal International

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    09.11.2015 11:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +111

      mahb9ik 10 ноября 2015, 08:43

      И так на дне так он решил залечь на дно в Брюгге

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