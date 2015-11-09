Черчесов: «Одержали тяжелую победу»

Главный тренер «Легии» Станислав Черчесов прокомментировал победу своей команды в матче 15-го тура чемпионата Польши против «Погони»(1:0).

«Это был очень сложный матч по двум причинам. Соперник неуступчивый, они до сегодняшнего дня только одну встречу проиграли, а для нас это был седьмой матч за 21 день плюс переезды, перелеты. Это была тяжелая победа.

Сейчас игроки получат два выходных дня. В дальнейшем мы будем продолжать работать. Я также должен проанализировать, что мы сделали до сих пор», – сказал Черчесов.