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    Червиченко: «Федун не понимает футбол, но решающее слово оставляет за собой»

    Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко рассказал, что по его мнению является причинами всех бед красно-белых.

    «В первую очередь в проблемах «Спартака» виноваты футболисты, потому что они выходят играть на поле. Дальше – тренер, который выпускает именно этих игроков и, конечно, руководство в лице Леонида Федуна. Последнее слово всегда за ним, и он виновен в том, что собрал такой рабочий коллектив. Федун никогда не играл даже на любительском уровне, но все равно глубоко погружается в футбольные процессы. Конечно, можно поставить огромный плюс в том, что он всем сердцем любит «Спартак» и построил для клуба замечательный стадион, но Леонид Арнольдович не понимает профессионально футбол, а решающее слово оставляет за собой. Плохо то, что все его ближние и подчиненные, которые должны доказывать его неправоту, просто вежливо кивают головами, соглашаясь с ним во всем. Они знают, что финансово зависят от Федуна. Пока это будет продолжаться, ничего не изменится.

    При новом хозяине клуба мало что поменяется. Так же, как и во время моей работы в «Спартаке». Помните, болельщики кричали, какой плохой Червиченко, но после него команда ничего не выиграла. Следующий владелец после Федуна будет не лучше нынешнего. Как хозяин клуба, Леонид Арнольдович отвечает всем требованиям. Единственное, как это бывает, излишнее желание портит обстановку. Он ставит не на ту команду функционеров, которая нужна», - рассказал Червиченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.11.2015 17:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5

      Серега23 8 ноября 2015, 18:45

      Федун продавай спортак и опять останутся без стадиона :)

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +119

      Дима1960 8 ноября 2015, 18:27

      ...и не на того тренера

      0
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    • ...
      Рейтинг: +193

      westerose 8 ноября 2015, 18:04

      Червиченко много понимает.

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