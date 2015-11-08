«Барселона» - «Вильярреал». Смотреть онлайн

"Барселона" лидирует в чемпионате Испании и точно не захочет терять очки в матче с "Вильярреалом". Однако "желтая субмарина", расположившись на четвертой строчке в турнирной таблице, находится в прекрасной форме и имеет все шансы насолить каталонцам.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.