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    РФПЛ. «Краснодар» обыграл ЦСКА благодаря двум мячам Смолова

    В матче 15-го тура Российской футбольной Премьер-лиги "Краснодар" на своем поле со счетом 2:1 обыграл ЦСКА. В составе хозяев дубль на свой счет записал Федор Смолов. Единственный мяч красно-синих забил полузащитник Алан Дзагоев.

    Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур

    Краснодар (Краснодар) – ЦСКА (Москва) – 2:1 (2:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Смолов, 18; 1:1 – Дзагоев, 28; 2:1 – Смолов, 30.

    Краснодар: Дикань, Енджейчик, Гранквист, Сигурдссон, Калешин, Каборе, Ахмедов (Лаборде, 75), Газинский (Торбинский, 70), Смолов, Мамаев, Ари (Быстров, 87).

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Игнашевич, А. Березуцкий, Щенников (Панченко, 77), Вернблум (Натхо,46), Тошич, Дзагоев, Миланов, Муса, Думбия.

    Предупреждения: Ахмедов, 70; Ари, 81 – Вернблум, 45+1; А. Березуцкий, 56.

    Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.11.2015 18:45
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 9 ноября 2015, 04:16

      с победой быков!
      видимо гиннер немного поиздержался,сейчас подкопит монету и ждите весёлую весеннюю часть чр

      0
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      Рейтинг: +10

      CSKA Dzagoev 9 ноября 2015, 02:00

      Как обидно же. Опять проблемы с реализацией моментов у армейцев. За первый тайм 10 ударов по воротам соперника и только один забитый гол, у Краснодара 2 удара и это голы.

      0
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      Рейтинг: +354

      REDAT 8 ноября 2015, 22:26

      Моодцы наши "Быки" с победой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 8 ноября 2015, 21:27

      КРАСНОДАРУ СТАБИЛЬНОСТИ....ФЁДОРУ УМЕНИЯ ОБЫГРЫВАТЬ ОДИН В ОДИН...ИНТЕРЕСНАЯ ИГРА....ЧЕМП. ЛУЧШЕ БЕЗ ЯВНОГО ЛИДЕРА

      1
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      Рейтинг: +72

      HardPony 8 ноября 2015, 19:48

      дзюба=смолов

      0
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      Рейтинг: +12

      Pensioner23 > REX_AmIgO_13RUS 9 ноября 2015, 11:49

      В Ростове Калачёв об Дзюбу забивал. В Зените Халк. В Спартаке не нашли игрока умеющего попасть Дзюбе в голову.

      0
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      Рейтинг: +658

      RUSARM 8 ноября 2015, 19:39

      Все таки безбородый сделал игру,со вторым голом-был офсайд!!

      1
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      Рейтинг: +6984

      sochi-2013 8 ноября 2015, 19:34

      Краснодар возвращается!

      -1
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      Рейтинг: +20

      photo21 8 ноября 2015, 19:32

      После 20 последних голов Дзаги , противник всегда забивает, кроме одного раза.... Но всё равно Дзага молодец. А Думби опять вспомнил, что принадлежит милану.

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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 8 ноября 2015, 19:32

      Хорошая игра. С первой до последней минуты! Побольше бы таких!!! Краснодар-с заслуженной победой!!!

      2
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      Рейтинг: +22

      1d2i0m9o8n8 8 ноября 2015, 19:30

      Как всегда проблемы со скамейкой!!!

      1
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