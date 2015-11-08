«Севилья» – «Реал». Онлайн-трансляция

«Реал» остается единственной командой в Примере, которая после десяти туров не потерпела ни одного поражения. Но выздные матчи с «Севильей» традиционно тяжело складываются для «королевского клуба».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Севилья» – «Реал». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 22:30, не пропустите!