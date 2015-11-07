Азмун пропустит две недели

Нападающий «Ростова» Сердар Азмун не сможет играть на протяжении двух недель. Об этом говорится в сообщении клуба.

"Нападающий "Ростова" Сердар Азмун пропустил матч в Екатеринбурге из-за травмы. Форвард получил повреждение в домашнем матче прошлого тура против московского "Динамо". Планируется, что Азмун приступит к тренировкам через две недели", - сказано в сообщении.

Азмун принял участие в 11-ти матчах нынешнего сезона РФПЛ и забил в этих встречах два гола.