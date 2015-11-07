Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Азмун пропустит две недели

    Нападающий «Ростова» Сердар Азмун не сможет играть на протяжении двух недель. Об этом говорится в сообщении клуба.

    "Нападающий "Ростова" Сердар Азмун пропустил матч в Екатеринбурге из-за травмы. Форвард получил повреждение в домашнем матче прошлого тура против московского "Динамо". Планируется, что Азмун приступит к тренировкам через две недели", - сказано в сообщении.

    Азмун принял участие в 11-ти матчах нынешнего сезона РФПЛ и забил в этих встречах два гола.

    Источник: ФК «Ростов»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.11.2015 21:25
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 9 ноября 2015, 16:31

      Сердар выздоравливай быстрее!!! Ты нам нужен.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11