Бердыев: «Самое главное, что у ребят есть желание»

Главный тренер "Ростова" Курбан Бердыев в эфире телеканала "Наш Футбол" прокомментировал победу своей команды над "Уралом" (2:1) в матче 15-го тура РФПЛ.

- Как вам это удается?

- Это ребятам удается. В принципе, мы сделали вывод из тех ошибок, что были допущены в матче с "Динамо". Сегодня отыграли более-менее дисциплинированно. Есть недоработки, но в целом есть и удовлетворение.

- Какие настраиваете ребят в перерыве?

- Самое главное, что у них есть желание. Они неравнодушны ни на тренировках, ни в играх. Вот это самое важное. Стараемся это поддерживать.