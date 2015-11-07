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    Бердыев: «Самое главное, что у ребят есть желание»

    Главный тренер "Ростова" Курбан Бердыев в эфире телеканала "Наш Футбол" прокомментировал победу своей команды над "Уралом" (2:1) в матче 15-го тура РФПЛ.

    - Как вам это удается?

    - Это ребятам удается. В принципе, мы сделали вывод из тех ошибок, что были допущены в матче с "Динамо". Сегодня отыграли более-менее дисциплинированно. Есть недоработки, но в целом есть и удовлетворение.

    - Какие настраиваете ребят в перерыве?

    - Самое главное, что у них есть желание. Они неравнодушны ни на тренировках, ни в играх. Вот это самое важное. Стараемся это поддерживать.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.11.2015 16:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 9 ноября 2015, 01:01

      Молодцы.Больше и говорить нечего.

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      Рейтинг: +119

      Дима1960 8 ноября 2015, 03:58

      ...и прекрасный тренер

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      Рейтинг: +422

      TRELL 7 ноября 2015, 20:22

      Молодец Бердыев и команда. Благодаря таким командам интересно становится смотреть футбол. Интрига,ох как интересно!!!

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