Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    РФПЛ. «Ростов» одержал волевую победу над «Уралом»

    В стартовом матче 15-го тура РФПЛ "Ростов" добился волевой победы над "Уралом" – 2:1. Заметим, что победный гол записал на свой счет игрок хозяев Владимир Хозин – защитник срезал мяч в собственные ворота.

    Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:2 (1:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Манучарян, 5; 1:1 – Полоз, 13; 1:2 – Хозин, 84 (автогол).

    Урал: Арапов, Хозин, Данцев, Фонтанельо, Новиков, Ярошенко (Емельянов, 46), Манучарян, Подберезкин (Ставпец, 88), Лунгу, Сапета, Фидлер.

    Ростов: Джанаев, Навас, Баштуш, Ротенберг (Терентьев, 65), Новосельцев, Маргасов, Нобоа, Полоз, Канга, Могилевец, Бухаров.

    Предупреждения: Ротенберг, 47; Фидлер, 60; Бухаров, 76; Канга, 85.

    Судья: Алексей Матюнин (Москва).

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.11.2015 15:53
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      Shustoff_66 8 ноября 2015, 11:44

      Простите болельщики Ростова, но такой унылый футбол я давно не видел 10ом обороняетесь... гол последний спас вас... Бухаров вообще симулянт херов, должен был получить вторую желтую за момент гола.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25031

      bset 7 ноября 2015, 19:54

      Зенит не зря напрягается в ЛЧ, зарабатывает очки. Они России пригодятся, чтобы Зенит третьей командой в ЛЧ отправить, если они Локо обыграют еще)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 7 ноября 2015, 18:14

      Молодцы, Казань болеет за "Ростов".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1828

      Vladarg 7 ноября 2015, 18:09

      а не заберет ли к себе Зенит Бердыева после отставки боаша?...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 7 ноября 2015, 17:40

      Ростов уходит в отрыв! Мои искренние поздравления!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 7 ноября 2015, 17:09

      Курбан Бекиевич гений

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1710

      Sviro 7 ноября 2015, 16:14

      Молодец, Ростов! Мои поздравления и пожелания высоких мест. Приятно видеть, когда стремление к победе вознаграждается!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77

      Mary Jane 7 ноября 2015, 16:10

      Красавчики!!! С победой всех ростовчан!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 7 ноября 2015, 16:10

      Всех Ростовчан - с победой!!! Отличное настроение на всю неделю !!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата > Сармат Ростов 7 ноября 2015, 16:18

      Бердыев еще не раз его вам поднимет

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 7 ноября 2015, 16:03

      админы спят

      -3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11