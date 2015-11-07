«Динамо» – «Кубань». Онлайн-трансляция

«Динамо» не побеждает в чемпионате с 29 августа, в семи последних турах лишь трижды сыграв вничью. За тур до окончания первого тура москвичи оказались в «опасной зоне» и в случае поражения в матче с «Кубанью» поменяются с краснодарцами местами.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Кубань». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 18:30, не пропустите!