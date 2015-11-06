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    Мостовой: «Если продавать Дзюбу, то только в паре с Халком»

    Бывший игрок сборной России Александр Мостовой объяснил, почему у нападающего "Зенита" Артема Дзюбы не получится заиграть в европейском топ-клубе.

    "Перебраться в Европу Дзюбе будет трудно по двум причинам. Во-первых, там маленькие зарплаты, если не говорить о топ-командах. Во-вторых, чтобы играть за одного из грандов, нужны еще другие футбольные качества, которыми Артем не обладает. Если Халк пробегает все поле и выкладывает передачу чисто в ногу Артему, то это не значит, что россиянин созрел. Если и продавать Дзюбу, то только в паре с Халком", - заявил Мостовой.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.11.2015 19:32
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100

      legendsofsails 7 ноября 2015, 22:22

      Умник нашелся. Более актуальных тем нету? Как баба в очереди в поликлинике прям....ля-ля и ни о том!

      0
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      Рейтинг: +519

      Dammit 7 ноября 2015, 00:13

      В каждом вью Мостового относительно действующих игроков сквозит какая-то непонятная зависть.Но,тем не менее,тут он почти полностью прав.У Дзюбы часто не хватает техники и хладнокровия "убийцы",что важно для напов,разве что голевое чутьё относительно неплохое.Поэтому,в топ клубе,действительно,он вряд ли заиграет.Даже у Кержа,Аршавина и Пава не получилось,хотя в свои годы они были получше

      2
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      Рейтинг: +2867

      nemolod 6 ноября 2015, 22:52

      На данный момент Артем забивает регулярно и это главное!

      1
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      Рейтинг: +5873

      maygli 6 ноября 2015, 22:36

      Знаток ё...

      1
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      Рейтинг: -10

      SFat 6 ноября 2015, 22:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Мостовой: "Если продовать дзюбу, то только на мясо, как скотину. Как футболист, он - днище уровня сУчёва..."

      -5
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      Рейтинг: -10

      SFat 6 ноября 2015, 22:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Мотовой: "Если продовать дзюбу, то только на мяо, как скотину. Как футболист, он - днище уровня сУчёва..."

      -5
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    • ...
      Рейтинг: +152

      Diman67 6 ноября 2015, 21:53

      бред сивого поросёнка. дзюба форвард таранного типа, и он не обязан создавать себе моменты. это обязанность футболистов "поддержки". он обязан забивать то, что для него создают партнёры. это он делает хорошо, во всяком случае пока. так чем же дзюба плох? тем что он не халк? или наоборот тем что халк настолько классные моменты для него создаёт, что ему остаётся только не промазать? х*рню сморозил товарищ мост.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 ноября 2015, 20:35

      Хорошо сказал.

      -2
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      Рейтинг: +483

      headdevil 6 ноября 2015, 19:46

      Мостового поэтому вместе с Карпиным в Сельту поселили?

      0
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      Рейтинг: +27

      zenit747 6 ноября 2015, 19:45

      А было бы круто обоих продать в один европейский клуб.

      -3
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      Рейтинг: -12

      Qigong > zenit747 6 ноября 2015, 20:08

      Было бы круто купить нашим клубам таких игроков в одном из европейских клубов

      0
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