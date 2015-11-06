Болельщик «Локомотива» задержан в Турции за нападение на полицейского

В Стамбуле был задержан один из болельщиков московского «Локомотива» за то, что тот сломан нос полицейскому.

«Во время матча болельщики пытались выбежать на поле, полиция вмешалась. Одному полицейскому сломали нос. Сейчас в полиции находится болельщик «Локомотива», нанесший травму полицейскому, ему грозит суд, который может его арестовать за нападение на полицию. Вот это серьезно. А потасовки на футбольных матчах – обычное дело», – сказал генеральный координатор «Бешикташа» Левент Чифтер.