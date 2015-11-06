Тудор: «ПАОК заслужил как минимум ничьей»

Главный тренер ПАОКа Игор Тудор остался недоволен поражением от «Краснодара» в Лиге Европы, но признался, что ему упрекнуть свою команду не в чем.

«Недоволен результатом. Мы заслуживали как минимум ничьей. Своих подопечных мне не в чем упрекнуть. Они старались и четко следовали установке на игру. Но никакая тактика не поможет, если мы вшестером в защите пропускаем голевую атаку, в которой задействовано всего три футболиста «Краснодара».

Мы старались действовать компактно в защите и быстро переходить из обороны в атаку. Именно так мы и забили свой единственный гол в матче. Жаль, что этот мяч уже ничего не решал и лишь слегка подсластил нам горькую пилюлю.

Впрочем, отчаиваться мы не будем. У нас еще есть шанс побороться за выход из группы, и мы постараемся набрать максимум очков в двух оставшихся поединках», – заявил Тудор.

Напомним, матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» – ПАОК закончился со счетом 2:1.