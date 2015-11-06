Миранчук: «Выходя на замену нацеливался на контратаку»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук рассказал с какими мыслями выходил на поле в матче против «Бешикташа».

«Непросто выходить на замену по такой игре, но есть в этом и плюс, ведь игроки соперника уже подустали и их можно поймать на контратаке. На это и нацеливался.

Мы могли выжать и больше, у нас были моменты, могли в принципе и выиграть. Теперь мы со всей ответственностью настраиваемся на «Зенит», – признался Миранчук.

Напомним, матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Бешикташ» – «Локомотив» закончился со счетом 1:1. Миранчук после выхода на замену организовал гол москвичей, отдав голевой пас.