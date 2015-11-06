Кононов: «Мы сделали большой шаг к тому, чтобы выйти из группы, но все еще впереди»

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов после победы над ПАОК (2:1) в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы поделился мнением о положении своей команды в таблице.

«Да, мы сделали большой шаг к тому, чтобы выйти из группы, но все еще впереди. Нам нужно еще доводить свои игры до побед, и тогда уж будем смотреть, на каком мы будем месте», — сказал Кононов в эфире телеканала «Матч ТВ».

После четырех туров «Краснодар» в своей группе расположился на втором месте с семью очками в активе.