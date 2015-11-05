Черевченко: «Рад, что мы остались на первом месте»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко поделился своими первыми впечатлениями после ничейной игры с «Бешикташем» (1:1) на групповом этапе Лиги Европы, а также объяснил причины выбора связки центральных защитников на эту встречу. В центре обороны железнодорожников сегодня сыграли Ян Дюрица и Роман Шишкин.

«Была тяжелая игра, я рад, что мы остались на первом месте. Надеюсь, так и будет. Мы могли как выиграть, так и проиграть. Счет по игре.

Мы эту связку готовили сразу после игры с «Кубанью», а то, что Логашов не вышел – мнение всего тренерского штаба. Это не означает, что всех собак мы спустили на Логашова. А связку пускай оценивают нападающие «Бешикташа», мы потом поговорим с ребятами», – сказал Черевченко.