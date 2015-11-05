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  • Червиченко: «Глушаков – парень хороший, но не уровня «Спартака»

Червиченко: «Глушаков – парень хороший, но не уровня «Спартака»

5 ноября 2015, 18:17
4

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что москвичам следует отпустить полузащитника Дениса Глушакова.

«Шаг, наверное, правильный. Но начинают не с тех. Нужно в первую очередь расстаться с иностранцами, как сделало «Динамо». С Глушаковым все понятно: парень он хороший, но уровень клуба уже давно не тянет. Но кто встанет на место Комбаровых или Макеева? Сейчас ситуация выглядит так: мы отрежем себе ногу, но какую пришьем – еще не знаем. Единственный, кто может считать себя неприкосновенным и лучшим в «Спартаке» – Квинси Промес. Сальваторе Боккетти, Сердар Таски, Юра Мовсисян оставляют желать лучшего. Это прошлое. На сегодняшний день все решает скорость, а у людей, о которых мы говорим, ее нет. Так что в целом решение выставить на трансфер футболистов – верное, если люди не тянут, то нужно продавать несмотря на прежние заслуги», – сказал Червиченко.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Глушаков Денис Червиченко Андрей
Комментарии (4)
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Алексей1988
1446740736
Ахахаха... У спартака уровень есть что ли? Какой? Середняк РФПЛ? xD Сейчас эта команда даже не уровня Лиги Европы.
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Алексей1988
1446741978
То, что было в 90 - в прошлом. Сейчас спартак середняк, какой там может быть уровень? Игроки там деградируют просто, никакого роста. Примеров много! Давайте по примеру прошлого и Торпедо отнесет к шикарным командам )))
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Игорь В
1446745311
Глушак вообще зря в спартак переходил. Не его это уровень. У него класс повыше спартаковских задумок о 4-5местах
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Дима1960
1446945999
Сей час "Спартак" неу уровня Глушакова , к сожалению
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