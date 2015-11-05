Червиченко: «Глушаков – парень хороший, но не уровня «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что москвичам следует отпустить полузащитника Дениса Глушакова.

«Шаг, наверное, правильный. Но начинают не с тех. Нужно в первую очередь расстаться с иностранцами, как сделало «Динамо». С Глушаковым все понятно: парень он хороший, но уровень клуба уже давно не тянет. Но кто встанет на место Комбаровых или Макеева? Сейчас ситуация выглядит так: мы отрежем себе ногу, но какую пришьем – еще не знаем. Единственный, кто может считать себя неприкосновенным и лучшим в «Спартаке» – Квинси Промес. Сальваторе Боккетти, Сердар Таски, Юра Мовсисян оставляют желать лучшего. Это прошлое. На сегодняшний день все решает скорость, а у людей, о которых мы говорим, ее нет. Так что в целом решение выставить на трансфер футболистов – верное, если люди не тянут, то нужно продавать несмотря на прежние заслуги», – сказал Червиченко.