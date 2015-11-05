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    «Спартак» встал на сторону Аленичева в споре с футболистами

    В конфликте с футболистами Денисом Глушаковым и братьями Кириллом и Дмитрием Комбаровыми руководство «Спартака» встало на сторону главного тренера.

    Напомним, что ранее появилась информация о том, что «Спартак» выставил на трансфер нескольких игроков.

    "В сложившейся ситуации данная тройка игроков перестала реагировать на требования со стороны Аленичева после того, как главный тренер рекомендовал руководству не продлевать контракт с Кириллом Комбаровым. Ожидается, что все три игрока покинут клуб в зимнее трансферное окно.

    У Аленичева есть серьезный кредит доверия со стороны руководства „Спартака“ и лично владельца команды Леонида Федуна. Планируется, что перед зимним перерывом руководство „Спартака“ сделает официальное заявление о том, что клуб берет курс на омоложение состава», - сообщает источник.

    Источник: Р-Спорт

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    05.11.2015 16:15
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 8 ноября 2015, 04:28

      А не подумать ли руководству "Спартака" головой

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12

      fominik 6 ноября 2015, 23:07

      Этих "товарищей" изначально не должно было быть в "Спартаке",а когда тренируют Аленичев,Титов(технори и импровизаторы) то и подавно Глушакову и "братьям" (деревянным по уши) ловить нечего.Идите с миром от куда пришли,если возьмут конечно...но боюсь такой "баласт" вряд ли кому пригодиться

      0
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      Рейтинг: +93

      pravda 6 ноября 2015, 10:45

      Отставить панибратство, все правильно сделали!

      0
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      Рейтинг: +2

      AKMAN10 5 ноября 2015, 21:01

      Аленичева гнать из Спартака,Гамулу надо брать.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +5262

      Каратель > AKMAN10 6 ноября 2015, 06:28

      обоснуй своё высказывание

      0
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 5 ноября 2015, 21:01

      ну они наверно подумали что они умней аленичева и опытней

      1
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 5 ноября 2015, 18:19

      Что ж Аленичев такой конфликтный-то. Как Моуриньо. Только Моуриньо тренировать умеет.

      -2
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      Рейтинг: +253

      stop 5 ноября 2015, 17:44

      Во как бывает !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 5 ноября 2015, 17:40

      Если объективно, то любой из нас сделал бы то же, что и Аленичев. Ну ведь так? Не хочешь работать- до свидания!!!

      4
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      Рейтинг: +29

      Consileri 5 ноября 2015, 17:25

      Всё-таки Аленичев не импульсивный Моуринью, который в большинстве коллективов своей тренерской деятельность устраивал скандалы. И это правильно, что руководство клуба поддерживает своего тренера.
      Аленичев способный специалист. Однако это именно тот случай, когда тренеру нужно доверие, когда нужна поддержка сверху, чтобы он раскрылся и помог команде. Будем надеяться, что всё сложится удачно и коллектив решит все свои проблемы.

      5
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 5 ноября 2015, 17:25

      Дениса обратно в Локомотив!

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +1580

      srg38 > loko-the_best 5 ноября 2015, 17:43

      ты что гонишь) мало того что его надо из Спартака гнать так еще и из сборной нафиг! он ушел за трофеями в Спартак из Локомотива, теперь путь в Окжетпес, там говорят такие нужны :)

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