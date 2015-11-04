Миньоле: «Настрой на «Рубин» у нас такой же, как на любой матч АПЛ»

Вратарь «Ливерпуля» Симон Миньоле заявил, что красные серьезно относятся к Лиге Европы и на каждый матч настраиваются максимально.

«Лига Европы для нас – это турнир с серьезными матчами. Матч с «Рубином» мы воспринимаем наравне с матчами Премьер-лиги. Мы всегда выходим и настраиваемся на победу. Мы знаем, что «Рубин» — очень серьезный соперник. Нас ждет очень серьезный матч, настрой у нас максимальный, такой же как и на любой матч АПЛ.

Здорово, что Бентеке вернулся на свой уровень после травмы. Он хорошо играет на втором этаже, хорошо использует голевые шансы, в чем мы могли убедиться в матче против «Челси». Мы стараемся создавать для него моменты, а его хорошая игра приносит огромную пользу для команды и придает нам уверенности», – также отметил Миньоле.

Напомним, «Ливерпуль» сыграет с «Рубином» завтра в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Первое противостояние этих команд на «Энфилде» закончилось вничью (1:1).