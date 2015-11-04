Черевченко: «Локомотив» силен командной игрой»

Главный тренер московского «Локомотива» Игорь Черевченко на пресс-конференции перед игрой группового этапа Лиги Европы против «Бешикташа» поделился своим мнением о сопернике.

– В «Бешикташе» много хороших игроков. Многие футболисты выступают в сборных. Но футбол – коллективная игра. Мы готовились к «Бешикташу» не один или два дня. После матча в Москве мы отлично знаем, кто на что способен. Действовать персонально против кого-то не собираемся. Мы сильны командной игрой.

– «Локомотив» будет атаковать или играть от обороны?

– Ни один тренер не ответит на такой вопрос до игры. Завтра в семь вечера вы все увидите сами.