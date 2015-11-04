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    Карадениз: «Рубин» всегда играет на победу»

    Полузащитник «Рубина« Гекдениз Карадениз рассказал об ожиданиях от предстоящего матча Лиги Европы против «Ливерпуля».

    «Мы всегда хотим играть в Европе. Для «Рубина» важно стабильно участвовать в европейских турнирах. Лига Европы сильна была и раньше, и сейчас.

    «Рубин» всегда играет на победу. Завтра будет важный матч, его мы также хотим выиграть. Соперник очень сильный, готовимся очень серьезно, матч будет очень интересным. Любая команда в нашей группе может выйти в плей-офф. Наша цель – пройти в турнире как можно дальше», – заявил Карадениз.

    Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Рубин» – «Ливерпуль» состоится в Казани в четверг, 5 ноября, в 21:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.11.2015 18:42
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