Карадениз: «Рубин» всегда играет на победу»

Полузащитник «Рубина« Гекдениз Карадениз рассказал об ожиданиях от предстоящего матча Лиги Европы против «Ливерпуля».

«Мы всегда хотим играть в Европе. Для «Рубина» важно стабильно участвовать в европейских турнирах. Лига Европы сильна была и раньше, и сейчас.

«Рубин» всегда играет на победу. Завтра будет важный матч, его мы также хотим выиграть. Соперник очень сильный, готовимся очень серьезно, матч будет очень интересным. Любая команда в нашей группе может выйти в плей-офф. Наша цель – пройти в турнире как можно дальше», – заявил Карадениз.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Рубин» – «Ливерпуль» состоится в Казани в четверг, 5 ноября, в 21:00 по московскому времени.