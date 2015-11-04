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    Энрике: «Халилович показывает очень хороший футбол в «Спортинге»

    Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике считает, что нападающий команды Ален Халилович, выступающий за "Спортинг" из Хихона на правах аренды, постепенно раскрывает свой игровой потенциал.

    "Халилович играет в данный момент в лучшей для себя команде. Текущий сезон может оказаться для него очень интересным. Он должен усовершенствовать некоторые аспекты игры, что логично. Однако он демонстрирует очень хороший футбол", - сказал специалист.

    В нынешнем сезоне испанской Примеры 19-летний форвард провел девять матчей, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи.

    Источник: Sport.es

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    04.11.2015 09:14
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