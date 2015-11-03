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    Агент: «Широков не собирается бежать с тонущего корабля»

    Арсен Минасов, агент полузащитника «Спартака» Романа Широкова, не стал комментировать информацию о контракте футболиста.

    - Не могу я комментировать все, что связано со «Спартаком».

    - Широкову как и любому футболисту хочется выигрывать титулы, а «Спартак» вылетел из кубка, неважно идет в чемпионате.

    - Прежде всего, Романа надо знать хорошо, он, как говорится, с тонущего корабля не бежит. Да и нельзя назвать «Спартак» тонущим кораблем. Будем говорить, как о корабле, который в шторм попал.

    - Возвращение Широкова в «Зенит» возможно?

    - Тут все зависит от желания двух сторон: клуба и футболиста. Любой клуб премьер-лиги, независимо «Зенит» это или нет. Но круг команд очень узкий, поэтому очень сложно судить. Но пока Роман не планирует уходить из «Спартака», как он сказал.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    03.11.2015 10:54
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 3 ноября 2015, 22:45

      А разве его ждут на другом корабле?

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      Рейтинг: +2867

      nemolod 3 ноября 2015, 13:26

      Игрок сам понимает,что лучше,чем в Спартаке уже не будет и он уже не мальчик,чтоб бегать по клубам ! А форма для его возраста вполне подходящая,чего нельзя сказать о его более молодых партнерах по команде!

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 3 ноября 2015, 12:57

      Некуда ему бежать.

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      Рейтинг: +12464

      Вомбат 3 ноября 2015, 12:32

      Я надеялся, что Широков, усиленно занимаясь, осенью восстановит спортивную форму и поможет и сборной и Спартаку. Так оно и произошло. В сентябре он был одним из лучших наряду с Промессом. Но хватило его на 1 месяц, а потом он опять стал ходить прогулочным шагом и играть по эпизоду. Очевидно, что это возраст, он отыграл свое на высоком уровне, и теперь надо или в ФНЛ или завершать карьеру. Роману надо это понять и смириться чем раньше тм лучше. А тренеру пора перестать ставить его в основу. Он сейчас балласт для Спартака.

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      Рейтинг: +3469

      FRZZ 3 ноября 2015, 11:16

      Кому он нужен сейчас?

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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 3 ноября 2015, 11:04

      может идти пешком

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