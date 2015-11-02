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    Канделаки: «Мы планируем монетизировать «Матч ТВ»

    Генеральный продюсер спортивного канала «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась планами его дальнейшего развития. По ее словам, на сегодняшний день российская аудитория не готова к платному спортивному телевидению.

    «В США объем рекламного рынка достигает 500 миллиардов долларов. В России ситуация другая. И требовать с телезрителя плату сейчас, мне кажется, чревато социальным взрывом. Попробуйте, например, потребовать с телезрителей плату за матч ЦСКА – «Манчестер Юнайтед». Вам вряд ли это спустят с рук. Поэтому рано вести речь о введении платного канала. Очевидно, Россия пока не готова к этому. Вполне возможно, через какое-то время аудитория созреет. Но я пришла из бизнеса, где принято считать и зарабатывать. И в случае с «Матч ТВ» мы, разумеется, планируем монетизировать канал », - говорит Канделаки.

    Продюсер убеждена, что «Матч ТВ» сможет конкурировать с западными спортивными каналами.

    «Мы изучали все западные аналоги, поскольку я с самого начала говорила, что нам смешно конкурировать с федеральными российскими каналами. У них есть колоссальная жизнь за спиной, у нас – нет. Однако в нашем распоряжении есть и ресурсы, и творческий потенциал, чтобы очень быстро начать конкурировать с западными спортивными каналами. Потенциал у нас огромный. Мы хотим снимать спорт по-новому, чтобы телезритель не мог оторваться от трансляций».

    Источник: ТАСС

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    02.11.2015 20:46
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +231

      yanedo 3 ноября 2015, 05:49

      ооооо богиня бизнеса вы твари сначала сделайте людям зарплаты как в сша а потом уже смотрите что у них и как ("В США объем рекламного рынка достигает 500 миллиардов долларов.Мы изучали все западные аналоги, Но я пришла из бизнеса, где принято считать и зарабатывать) просто пипец

      2
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      ...
      Рейтинг: +532

      Бан > yanedo 3 ноября 2015, 07:13

      Ее бизнес лечь под нужного чела.

      2
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      Рейтинг: +4274

      mutabor0992 3 ноября 2015, 01:40

      монетизировать...Твою Мать!Пусть лучше в перерыве стриптиз танцует...Тогда и окупаемость будет.И зритель потянется.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 3 ноября 2015, 00:47

      У нас все через одно место на словах руководителей и в спорте и в политике и везде все хорошо а на самом деле сплошное убожество Такая огромная богатейшая страна и такие убогие людишки повсюду захапали портфели и руководят как же обидно за нашу Родину когда из нее делают уродину

      2
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      Рейтинг: +16

      zxcvb44 3 ноября 2015, 00:26

      За один только логотип этих канделак надо гнать поганой метлой. Они своим умишком думают, что чем он больше, тем лучше, а если он крутится и цвет меняет, то это - инновация.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +26835

      slavutiq70 2 ноября 2015, 23:43

      Вот так у нас в стране сантекник электрику проводит,электрик маршрутку водет,а светская львица спортиным каналом заведует

      1
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    • ...
      Рейтинг: +26835

      slavutiq70 2 ноября 2015, 23:41

      А я и так плачу за телевидение

      1
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      Рейтинг: +28

      MagicArs 2 ноября 2015, 23:03

      Я посмотрел список трансляций "Матч ТВ" на неделю... Ну что я могу сказать? Х.йня! Я за это не то что платить, я за это буду требовать чтобы мне доплачивали, когда я буду натыкаться на это УГ! Всякого г туда понапихали, наш говнофутбол, несколько матчей, ну и Тоттенхем - Астон Вилла, какая радость, я всю жизнь ждал это говно))) а Лига Чемпионов нах.й, подумаешь 16 классных матчей)) лучше мы канал платным сделаем, чтоб всякие говнофильмы покупать и в сетку ставить, у нас же чисто спортканал!

      4
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      Рейтинг: +13

      Maradonna84 2 ноября 2015, 22:11

      Платные спортивные каналы уже есть в РФ.

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 2 ноября 2015, 21:58

      А че, она не в курсе что у нас есть платные каналы?

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      Рейтинг: +853

      джон базелон > roman230582 2 ноября 2015, 23:26

      да она тупая бабища,мы на запад смотрим,а на западе вот так,а у них там это..хочет сделать платным это говно???НТВ+ просто в панике собирает всех на собрание "О Боже,у нас конкурент Матч ТВ,что делать?!!!"Удивительно как такие люди возглавляют такие проекты!

      1
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      Рейтинг: +30

      imordovcev 2 ноября 2015, 21:43

      Говноканал,где трансляции,где спорт?фуууу

      2
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