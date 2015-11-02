Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Тихонов: «Игроки четко выполнили тренерскую установку»

    Тренер «Краснодара» Андрей Тихонов отметил дисциплину игроков своей команды, которая помогла им одержать уверенную победу над «Крыльями Советов» в матче российской Премьер-лиги.

    «Первый тайм не предвещал такого разгрома хозяев. «Крылья» начали встречу достаточно уверенно, хорошо контролировали мяч, остро атаковали флангами, где действовали Цаллагов и Бато. Но, по сути, у наших ворот был лишь один опасный момент. Хорошо, что затем Мамаеву удалось использовать свой шанс, благодаря чему мы ушли на перерыв с преимуществом.

    Ребята четко выполнили тренерскую установку: оккупировали середину поля и во время атак максимально использовали освобождавшиеся зоны.

    Почему старт «Краснодара» получился невыразительным? Сказалась нехватка опыта игры на два фронта. Встречи в Лиге Европы с ПАОК, «Габалой» и дортмунской «Боруссией» потребовали не только большой физической, но и психологической нагрузки. К тому же пошли травмы», - рассказал Тихонов.

    Напомним, матч 14-го тура российской Премьер-лиги «Крылья Советов» - «Краснодар» завершился со счетом 0:4.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.11.2015 06:41
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11