Аленичев: «Сегодня у «Спартака» ничего не получилось ни в атаке, ни в обороне»

Главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев подвел итог матча, в котором его подопечные уступили "Уралу" (0:1).

"Ничего не получалось сегодня. Как в обороне, так и в атаке. Глушаков полностью не вошел в игру, поэтому посчитал нужным его заменить. Зотов вышел неплохо.

Считаю, что результат закономерен. "Урал" имел три голевых момента и заслуженно победил. Теперь будем разбираться, почему провели такую плохую игру", - рассказал специалист в эфире канала "Матч ТВ".