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    Аленичев: «Сегодня у «Спартака» ничего не получилось ни в атаке, ни в обороне»

    Главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев подвел итог матча, в котором его подопечные уступили "Уралу" (0:1).

    "Ничего не получалось сегодня. Как в обороне, так и в атаке. Глушаков полностью не вошел в игру, поэтому посчитал нужным его заменить. Зотов вышел неплохо.

    Считаю, что результат закономерен. "Урал" имел три голевых момента и заслуженно победил. Теперь будем разбираться, почему провели такую плохую игру", - рассказал специалист в эфире канала "Матч ТВ".

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.11.2015 21:44
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +26835

      slavutiq70 2 ноября 2015, 01:41

      Не помню не одной яркой игры при Аленичеве,,,,при Карпине чаще что то получилось по крайне мере два серебра и бронза,при Аленичеве максимум попадем в шестёрку,,,,

      0
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      Рейтинг: +34

      4erenok 1 ноября 2015, 22:43

      В Аленичева верим, пока.... А может на время сменить название пока ждём*за такой Спартак болеть?

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 1 ноября 2015, 22:39

      Кто виноват, а?

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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 1 ноября 2015, 22:38

      АЛЕНИЧЕВ МУЖИК ТОЛКОВЫЙ...ЕМУ НАДО ВРЕМЯ...А ВРЕМЕНИ НЕТ...УСТАЛИ ВСЕ....ХОТИТЕ РЕЗУЛЬТАТ БЫСТРО..... БЕРИТЕ БЕРДЫЕВА

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > ТОЛЬКО ФУТБОЛ 1 ноября 2015, 22:43

      Бердыевгений. Завтра сделаем динамо4-0 и на 2 место, Ростов чемпион)))

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh > ТОЛЬКО ФУТБОЛ 2 ноября 2015, 14:43

      Бердыев нужен Ростову.

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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 1 ноября 2015, 22:26

      Не получалось, и не получается. Как и последние годы...

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      Рейтинг: +14

      Германн 1 ноября 2015, 22:13

      И не только сегодня.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 ноября 2015, 22:01

      Тупой увы ответ.Нас увы это не радует.

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      Рейтинг: +700

      k611 1 ноября 2015, 22:00

      Да вот если бы только в этом матче ничего не получилось, не хрена не получается вот уже который сезон... Одна сплошная черная полоса, надоело это до изжоги уже...

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      Рейтинг: +29

      1922СПАРТАК1922 1 ноября 2015, 21:52

      Когда же наконец сцу...а у вас будет получаться то ?!!!Уже 15 лет почти ничего у вас не получается!!!

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