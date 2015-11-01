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Балаге: «Роналду летом уйдет из «Реала»

1 ноября 2015, 13:53
5

Испанский журналист Гильем Балаге заявил, что нападающий «Реала» Криштиану Роналду следующим летом, скорее всего, сменит клуб. По словам специалиста, руководство «ПСЖ» готово заплатить за Роналду порядка 125 миллионов евро.

«Он покинет Мадрид. Стратегия его людей заключается в том, чтобы Роналду ушел летом, если «ПСЖ» будет готов платить. «Реал» чувствует, что это подходящее время, чтобы отпустить Роналду. Португалец рад переходу, когда чувствует, что время пришло. Вспомните, что было в «Манчестер Юнайтед», когда он хотел уйти за год до того, как ушел. Так что переход будет следующим летом», – сказал Балаге.

Источник: talkSPORT
Испания. Примера Испания Реал ПСЖ Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану
Комментарии (5)
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anri1703
1446378205
только в мю !
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mihail200606
1446389110
где заплатят больше туда и уйдет..
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ManUtd-Volgograd
1446389167
С Иброй в ПСЖ интресно было посмотреть!
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_____MAKC_____
1446666853
Не стоит он таких денег... Два-три года назад и то с натяжкой, ему в такой форме год или два осталось, скорость упадёт и никого оббежать не сможет.... И просто станет хорошим футболистом....
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