Балаге: «Роналду летом уйдет из «Реала»

Испанский журналист Гильем Балаге заявил, что нападающий «Реала» Криштиану Роналду следующим летом, скорее всего, сменит клуб. По словам специалиста, руководство «ПСЖ» готово заплатить за Роналду порядка 125 миллионов евро.



«Он покинет Мадрид. Стратегия его людей заключается в том, чтобы Роналду ушел летом, если «ПСЖ» будет готов платить. «Реал» чувствует, что это подходящее время, чтобы отпустить Роналду. Португалец рад переходу, когда чувствует, что время пришло. Вспомните, что было в «Манчестер Юнайтед», когда он хотел уйти за год до того, как ушел. Так что переход будет следующим летом», – сказал Балаге.