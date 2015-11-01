Медель: «Интер» может бороться за титул»

Полузащитник «Интера» Гари Медель поделился впечатлениями от матча 11-го тура итальянской Серии А с «Ромой» (1:0). Напомним, футболист забил единственный гол во встрече.



«Доволен голом и победой. Знали, что это будет важный матч, который может позволить нам обойти римлян в таблице. Очень рад за партнеров по команде и фанатов. Икарди вне состава? У нас много игроков. Важна команда. Мы можем занять высокое место. Да, у нас отличная команда, которая может бороться за титул», – сказал Медель.