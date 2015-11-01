«Кубань» – «Локомотив». Онлайн-трансляция

В игре «Локомотива» наметился кризис. Матч с «Кубанью» должен дать ответ, были ли два домашних поражения москвичей только эпизодом, или же команда попала в «игровую яму».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Кубань» – «Локомотив». Комментатор – Владислав Журин. Начало в 19:00, не пропустите!