Аллегри: «Победа в дерби – это лишь маленький шаг вперед»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу в матче 11-го тура Серии А против «Торино» (2:1).

«Игра была равной, все решил один момент в концовке. Но нужно биться до конца для того, чтобы получить этот момент и обеспечить нужный результат. Естественно, команда была напряжена после неудачного старта, сегодня мы играли куда лучше, но это всего лишь маленький шаг вперед. Сейчас мы играем два матча в неделю, футболистам тяжело восстанавливаться. Пока мы очень далеки от победы в чемпионате», – говорит Аллегри.