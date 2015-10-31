Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Гордеев: «Справились за счет желания и понимания, как будем играть»

    Главный тренер «Мордовии» Андрей Гордеев прокомментировал ничью в матче 14-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:0).

    «Нашу команду можно смело поздравлять с этим результатом. Приложили много сил. Понимали, что будет очень тяжело. В Питере по-другому и не могло быть, ведь «Зенит“ - один из лидеров нашего чемпионата. Для нас важно набирать очки и двигаться вперед. Очень рад, что ребятам это удалось. В целом мы довольны ничьей. Справились за счет желания и понимания, как будем играть. Поблагодарю всю команду», - говорит Гордеев.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    31.10.2015 19:09
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1102

      edw7777 31 октября 2015, 19:15

      Я бы еще и судье ящичек Хенесси поставил...

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11