«Челси» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция

Матчи «Челси» с «Ливерпулем» всегда считались центральными в туре, однако сейчас команды располагаются на 15-м и 9-м местах соответственно. Игра может стать одной из определяющих в дальнейшей судьбе главного тренера «аристократов» Жозе Моуринью, который может быть уволен со своего поста в случае очередной неудачи.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Челси» – «Ливерпуль». Комментатор – Владислав Журин. Начало в 15:45, не пропустите!