Бубнов: «Клубы РФПЛ начали серьезно относиться к Кубку»

Эксперт Александр Бубнов прокомментировал итоги 1/8 финала Кубка России по футболу. Впервые за долгое время на стадии четвертьфиналов остались только клубы РФПЛ.

- Относиться клубы Премьер-лиги к Кубку стали серьезнее, - говорит Бубнов. – И связано это с тем, что команды решают задачи на сезон именно через Кубок. И можно говорить, что уровень кубковых матчей по сравнению с прошлым годом вырос. Это шанс спасти сезон, попасть в еврокубки, это престижно. Для команд, которые внизу таблицы, кубковые матчи – еще и хороший спарринг для подготовки к матчам чемпионата. И тренер «Кубани» правильно сказал, что надо играть, несмотря на потери. И в кубковых матчах и характер игры другой – нужно выходить и атаковать. И это еще раз говорит о том, что уровень Премьер-лиги и ФНЛ сильно разнится. И когда клубы РФПЛ начинают относиться серьезно, результат вот такой.