Куман: «Игра с «Борнмутом» бывает сложнее, чем с «Челси»

Главный тренер «Саутгемптона» Рональд Куман поделился своими ожиданиями от матча 11-го тура АПЛ против «Борнмута».

«Это АПЛ. Здесь игра с «Борнмутом» бывает сложнее, чем с «Ливерпулем» или «Челси». Нужно быть внимательным. Нужно высоко прессинговать, чтобы постоянно создавать давление на ворота соперника», – говорит Куман.

Также голландец считает, что его подопечным трудно будет финишировать в четверке лучших, а «Челси» вскоре поправит свое турнирное положение.

«Послушайте, на данный момент положение в таблице большой роли не играет. Все находятся близко друг от друга. Еще не время делать серьезные выводы. Наш опыт свидетельствует, что в четверке очень трудно финишировать. После не самого лучшего старта «Челси» будет мчать на всех парах вверх, у них отличный состав».