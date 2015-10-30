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    Васин: «Вызов в сборную – это аванс»

    Защитник ЦСКА Виктор Васин прокомментировал вызов в сборную России для подготовки к товарищеским матчам против Португалии и Хорватии.

    "За полгода многое может поменяться, у любого защитника чемпионата России есть шанс еще десять раз закрепиться в составе до чемпионата Европы. Вызов для меня не столь неожиданный, учитывая ситуацию, которая сложилась в ЦСКА: Кубок России, ротация состава, в результате которой я вышел на поле», - говорит Васин.

    Футболист назвал вызов в национальную команду авансом.

    «Вася Березуцкий травмирован, а другим пацанам, может, просто отдохнуть дали. У меня появился шанс, да на глазах тренера сборной, который каждый день видит мою работу. Но, по-моему, это аванс, даже акцента на этом событии делать не хочу».

    Источник: Р-Спорт

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    30.10.2015 21:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +459

      sour12 31 октября 2015, 04:48

      Не важно кто из какой команды, главное что бы это был лучший.а Васин прав шансы есть у всех...ЛВС показал уже что в сборной играют только сильнейшие на данный момент.

      0
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      Рейтинг: +60

      Shaft 30 октября 2015, 22:46

      Надо Шахова в сборную. Если кому интересно поглядеть, что за игрок - погуглите

      1
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      Рейтинг: +18

      Father of Russian footbal 30 октября 2015, 21:16

      И трансферную стоимость можно поднять и Игнашевичу дать отдохнуть. Лёня молодец, хитёр лис!

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