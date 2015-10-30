Тейшейра: «Шахтеру» будет выгодно продать меня»

Полузащитник «Шахтера» Алекс Тейшейра рассчитывает сменить клуб во время январского трансферного окна.

«Когда Дуглас Коста и Луис Адриано покинули «Шахтер», Луческу попросил меня остаться, на что я и согласился, но сейчас настало время уйти. Уверен, клуб согласится продать меня – это будет на руку «Шахтеру». Президент сказал мне, что не продал меня только потому, что уже совершил до этого два трансфера.

Сейчас у меня есть несколько предложений. Здорово, что моей персоной интересуется «Челси». Важно чувствовать конкуренцию в новом чемпионате, как это происходит в Англии. Было бы здорово перебраться в Англию уже в январе», – сказал Тейшейра.

В текущем чемпионате Украины Тейшейра сыграл 11 матчей, в которых забил 16 голов, отдал одну результативную передачу, а также получил одну желтую карточку.