Бюттнер зимой уйдет из «Динамо»

Защитник московского «Динамо» Александр Бюттнер зимой покинет команду. Об этом сообщил агент игрока Александр Бурсак.

Бюттнер в этом сезоне провел на поле всего десять минут, а сейчас тренируется с основным составом команды. Но в «Динамо» не рассчитывают на него из-за смены вектора развития – клуб не может работать с большими контрактами.

Летом динамовцы могли продать Бюттнера в Бундеслигу или АПЛ, но клуб хотел 5 миллионов евро за своего игрока, что не устроило покупателей. Агент футболиста надеется, что стороны придут к обоюдовыгодному решению в зимнее трансферное окно.