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    Бюттнер зимой уйдет из «Динамо»

    Защитник московского «Динамо» Александр Бюттнер зимой покинет команду. Об этом сообщил агент игрока Александр Бурсак.

    Бюттнер в этом сезоне провел на поле всего десять минут, а сейчас тренируется с основным составом команды. Но в «Динамо» не рассчитывают на него из-за смены вектора развития – клуб не может работать с большими контрактами.

    Летом динамовцы могли продать Бюттнера в Бундеслигу или АПЛ, но клуб хотел 5 миллионов евро за своего игрока, что не устроило покупателей. Агент футболиста надеется, что стороны придут к обоюдовыгодному решению в зимнее трансферное окно.

    Источник: Voetbal International

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    29.10.2015 13:48
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7

      sapartaknaprimer 29 октября 2015, 21:42

      В спартак )

      0
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      ...
      Рейтинг: +7

      sapartaknaprimer > sapartaknaprimer 29 октября 2015, 21:43

      Так точно

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