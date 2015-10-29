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    Бюттнер зимой уйдет из «Динамо»

    Защитник московского «Динамо» Александр Бюттнер зимой покинет команду. Об этом сообщил агент игрока Александр Бурсак.

    Бюттнер в этом сезоне провел на поле всего десять минут, а сейчас тренируется с основным составом команды. Но в «Динамо» не рассчитывают на него из-за смены вектора развития – клуб не может работать с большими контрактами.

    Летом динамовцы могли продать Бюттнера в Бундеслигу или АПЛ, но клуб хотел 5 миллионов евро за своего игрока, что не устроило покупателей. Агент футболиста надеется, что стороны придут к обоюдовыгодному решению в зимнее трансферное окно.

    Источник: Voetbal International

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    29.10.2015 13:48
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