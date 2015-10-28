Семин: «Слуцкий мог бы вывести «Челси» на новый уровень»

Экс-тренер сборной России Юрий Семин прокомментировал информацию о том, что наставник ЦСКА Леонид Слуцкий может возглавить «Челси» в случае отставки Жозе Моуринью.

«Я могу представить Слуцкого на посту главного тренера любого европейского топ-клуба. Судя по тому, как он проявляет себя в ЦСКА, национальной сборной, с таким же успехом он может проявить себя в любом другом клубе. Думаю, обладая такими высококлассными игроками, которые есть в «Челси», Слуцкий в состоянии привнести свои идеи и вывести лондонцев на более качественный, новый уровень», - заявил Семин.